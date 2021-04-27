2021/04/27 | 16:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلمان كوردستان يحول جلسته إلى مغلقة وكتلة تقاطعها إحتجاجاً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/27 | 16:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان كوردستان يحول جلسته إلى مغلقة وكتلة تقاطعها إحتجاجاً) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمان كوردستان يحول جلسته إلى مغلقة وكتلة تقاطعها إحتجاجاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).