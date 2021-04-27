نشوب حريق داخل المستشفى التركي في بابل

2021/04/27 | 16:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرت سلسلة الحرائق التي تندلع داخل

المستشفيات في العراق بعد حوادث عدة

ابرزها حريق مستشفى ابن الخطيب الذي خلف

82 شهيدا و120 مصابا.

وقال مصدر أمني ان"حريقا اندلع في

الطابق السادس بالمستشفى التركي الو

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