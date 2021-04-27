2021/04/27 | 16:53 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

الثلاثاء 27 أبريل 2021 | 04:50 مساءً

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استشهاد طفلين بانفجار ناسفة جنوبي نينوى

افاد مصدر أمني، الثلاثاء، باستشهاد طفلين بانفجار عبوة ناسفة جنوبي محافظة نينوى.



وذكر المصدر ان"عبوة ناسفة من مخلفات داعش انفجرت في ناحية حمام العليل جنوبي نينوى، ما أسفر عن استشهاد طفلين وإصابة ثالث".



واضاف، ان"الشهداء كانوا يرعون الغنم"، مبينا انه"تم نقل الجثث الى دائرة الطب العدلي والمصاب الى المستشفى لتلقي العلاج".

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