سائق قطار يمنع كارثة على خط السكك الحديدية في مصر

2021/04/27 | 17:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكن سائق قطار ركاب قادم من القاهرة في طريقه إلى محطة أسوان من إنقاذ المسافرين من كارثة كبيرة.

وقام سائق القطار بالتوقف في منطقة زراعية بعدما شاهد مرور جرار زراعي يجر خلفه مقطورة قصب سكر واقتحم الحاجز الأسمنتي لسور السكة الحديد، ليضطر السائق للتوقف ومنع الكارثة.

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