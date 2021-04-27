2021/04/27 | 17:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، إنه سيعتمد نتائج التحقيق في حادث مستشفى ابن الخطيب "بالكامل"، مؤكدا أن فريق التحقيق في الحادث لخطيب "يعملون على مدار الساعة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقييمات للوزراء والمسؤولين" العراقيين.. الكاظمي سيتخذ "قرارات صعبة") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقييمات للوزراء والمسؤولين" العراقيين.. الكاظمي سيتخذ "قرارات صعبة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).