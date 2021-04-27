2021/04/27 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بيان رسمي:

بشرى سارة للطلبة المتقدمين للدورة ١١١ سيتم التحاقكم قريباً

بجهود السيد وزير الدفاع والسيد رئيس أركان الجيش وبمتابعة مستمرة من قبل السيد مدير عام الموازنة والبرامج والكوادر الإدارية والمالية في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا، استحصلت اليوم الثلاثاء الموافقات الإدارية والمالية لمباشرة الطلبة المتقدمين للدورة ١١١ في الكلية العسكرية وسيتم الإعلان عن الدعوة قريباً جداً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تعلن حصول الموافقات الإدارية والمالية لمباشرة الدورة 111 في الكلية العسكرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تعلن حصول الموافقات الإدارية والمالية لمباشرة الدورة 111 في الكلية العسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).