2021/04/27 | 17:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، سر “الكارثة” التي تواجهها الهند جراء تفشي إصابات فيروس كورونا.وصرحت منظمة الصحة العالمية، بحسب ما نشرته وكالة “رويترز” وتابعه “المركز الخبري الوطني”، أن تدافع الناس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كورونا الهند..



الصحة العالمية تكشف سر الكارثة المركز الخبري الوطني.

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