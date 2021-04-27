جهود مكافحة الفساد - مصعب قاسم عزاوي

2021/04/27 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: ما هو رأيك في جهود مكافحة الفساد التي تتصدر وسائل الإعلام بين الفينة والأخرى، وتكشف بها الحكومات في غير موضع من الخارطة الكونية عن أشخاص فاسدين تقوم بمعاقبتهم لإظهار التزامها المطلق بمكافحة الفساد في دولها؟مصعب قاسم عزاوي: القاعدة السرمدية في عمل «وعاظ السلاطين» واستنساخاتهم من « ......





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