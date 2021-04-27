2021/04/27 | 17:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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رئيس الجمهورية يتلقى برقية تعزية من رئيس الوزراء السويدي بفاجعة مستشفى ابن الخطيب » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 17:11

واع/

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