رئيس الجمهورية يتلقى برقية تعزية من رئيس الوزراء السويدي

2021/04/27 | 17:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، برقية تعزية من رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين بفاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد، والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين.

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وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (27 نيسان 2021)، ان "رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين قدم، لرئيس الجمهورية أحر التعازي وخالص المواساة، مشيراً إلى أن السويد تقف إلى جانب العراق في هذا الحادث الأليم، متمنياّ الشفاء العاجل للمصابين".

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