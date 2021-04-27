2021/04/27 | 17:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الثلاثاء، على متابعته الشخصية

للتحقيق الخاص بحادثة حريق مستشفى أبن

الخطيب في بغداد، فيما اوضح ان

لديه تقييمات للوزراء وللمسؤولين

وسيتخذ قرارات صعبة.

وقال ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: لدينا تقييمات للوزراء وللمسؤولين وسنتخذ قرارات صعبة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: لدينا تقييمات للوزراء وللمسؤولين وسنتخذ قرارات صعبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).