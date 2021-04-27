النزاهة تكشف نتائج تقصيها إنجاز المستشفيات المنفذة في بغداد والمحافظات

2021/04/27 | 17:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الثلاثاء، نتائج تقصيها إنجاز

المستشفيات المنفذة في بغداد

والمحافظات.

الهيأة قالت في بيان، أن "فريق عمل دائرة

الوقاية في الهيأة، الذي قام بزياراتٍ

الى عددٍ من المس

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