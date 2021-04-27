الازمة النيابية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن السلالة الهندية

2021/04/27 | 17:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت خلية الازمة النيابية، الثلاثاء،

ان "السلالة الهندية قريبة من دخول

العراق، وان الاجراءات الصارمة وحدها

قادرة على منعها.

وذكر مقرر الخلية جواد الموسوي في بيان،

ان "السلالة الهندية لفيروس كورونا هي

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