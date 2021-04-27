2021/04/27 | 17:24 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 27 أبريل 2021 | 05:14 مساءً

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الدفاع تستحصل الموافقات لمباشرة دورة 111 في الكلية العسكرية

الدفاع تستحصل الموافقات لمباشرة دورة 111 في الكلية العسكرية

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