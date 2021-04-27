العراق يلغي جميع الرحلات الجوية إلى الهند حتى إشعار آخر

2021/04/27 | 17:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الخطوط الجوية العراقية، الثلاثاء، الغاء جميع الرحلات الجوية إلى الهند حتى إشعار آخر.وذكر بيان للوزارة النقل، أن “الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تعلن تعليق جميع رحلاتها المباشرة الى الهند ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى اشعار اخر”.

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