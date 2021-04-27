صالح يتلقى برقية تعزية من السويد بفاجعة مستشفى ابن الخطيب

2021/04/27 | 17:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، برقية تعزية من رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين بفاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد، والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين.وقال المكتب الإعلامي لرئيس […]

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