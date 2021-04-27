2021/04/27 | 17:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن الاتفاقات التاريخية لتقاسم مياه النيل التي تتمسك بها دول المصب (مصر والسودان) “غير معقولة ولا يمكن قبولها”.وأضاف مفتي في إحاطة للصحفيين، اليوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غير مجدية..



إثيوبيا تقلل من تهديدات دول المصب بشأن سد النهضة المركز الخبري الوطني.

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