2021/04/27 | 17:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العدوى تتفاقم..



الخطوط الجوية العراقية تعلق رحلاتها إلى الهند المركز الخبري الوطني.

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