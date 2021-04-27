توضيح من المالية حول استحداث درجات وظيفية في وزارة التربية

2021/04/27 | 17:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت وزارة المالية، الثلاثاء، استحداث درجات وظيفية جديدة لمديرية تربية محافظة نينوى.

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وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (27 نيسان 2021)، إن "ما ورد من حديث بالسماح لاستحداث درجات وظيفية لتربية محافظة نينوى عار عن الصحة"، مشيرة إلى أن "الكتاب الذي يحمل العدد 6625 المعنون الى وزارة التربية/ مديرية الموارد البشرية كان يتضمن تعديل الشواغر ضمن تخصيصات تربية نينوى لعام 2021".

وأضافت أن "وزارة التربية أجرت تعيينات في مديرية تربية نينوى في عام 2019 لسد النقص وبسبب عدم ورود البيانات الصحيحة لوزارة المالية تأخر صرف رواتبهم لمدة عام كامل"، مبينة أن "الكتاب المذكور تضمن تعديل الشواغر واطلاق التخصيصات لهم وليس استحداث درجات جديدة".

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