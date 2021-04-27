2021/04/27 | 17:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء صوت على إصدار تعليمات صندوق إعمار محافظة ذي قار.وقال ناظم، في مؤتمر صحفي حضره “المركز الخبري الوطني”، إن “مجلس الوزراء صوت على إصدار تعليمات صندوق إعمار محافظة ذي قار”، مضيفا أن “مجلس الوزراء وافق على رفع سقوف الإعانة الاجتماعية وزيادة الدفعات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يصوت على إصدار تعليمات صندوق إعمار محافظة ذي قار) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يصوت على إصدار تعليمات صندوق إعمار محافظة ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).