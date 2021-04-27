تنظيمات بغداد: الاتحاد الوطني ابوابه مفتوحة

2021/04/27 | 17:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مركز تنظيمات بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الثلاثاء، على تعميق آواصر التعاون بين كل القوى الوطنية بما فيه مصلحة العراق وان الاتحاد الوطني أبوابه مفتوحة.

جاء ذلك خلال استقبال رابحة حمد مسؤولة مركز بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني وبحضور اعضاء المركز، أمين عام الانتفاضة الشعبانية نداء العراق طالب عبد الوهاب الساعدي والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء اشاد الساعدي بمواقف الاتحاد الوطني الكوردستاني السياسية في تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية وكذلك تطرق الى القائد مام جلال وماكان له من دور في تحقيق الاستقرار السياسي.

من جهتها أكدت رابحة أن الاتحاد الوطني رسالته تعميق آواصر التعاون بين كل القوى الوطنية بما فيه مصلحة العراق، مؤكدة أن الاتحاد الوطني أبوابه مفتوحة ويمد اليد لكل من يريد ان يحمي حقوق المواطنين.

وفِي الختام شكر الوفد مسؤول وأعضاء المركز على حسن الاستقبال، وأكد الجانبان على تبادل الزيارات وتوطيد العلاقات .

PUKmedia بغداد

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