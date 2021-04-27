العراق يعلق رحلاته الجوية مع الهند

2021/04/27 | 17:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، تعليق تسيير الرحلات الجوية من وإلى جمهورية الهند اعتبارا من اليوم الثلاثاء 27 - 4 - 2021 وحتى إشعار آخر بعد تفشي المتحور الهندي لفيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان، إن قرار إلغاء الرحلات جاء بناءً على التعليمات التي أصدرها مجلس الوزراء/ سلطة الطيران المدني العراقي والتي نصت على تعليق جميع الرحلات المباشرة من وإلى الهند بسبب خطورة الموقف الوبائي، وللحد من انتقال عدوى الفيروس إلى العراق.

وافاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، في وقت سابق من اليوم، بتسجيل المحافظة أول إصابة على مستوى العراق بفيروس كورونا "الهندي".

وكان الخبير بالشأن البايولوجي والفايروسات البيئية الدكتور حيدر معتز محي، أكد في وقت سابق من اليوم خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان الطفرة الثالثة لفايروس كورونا والمسماة بالسلالة الهندية هي الاشد فتكا، وهي جاءت نتيجة طفرة في السلالة الثانية من الفايروس.

واضاف، ان السلالة الجديدة أكثر واسرع انتشارا من السلالات الاولى والثانية، مبينا ان معنى تعبير الاشد فتكا، هو ان اعراض الاصابة بالفايروس تكون اقوى عند الشخص المصاب والتي هي الحمى والوهن والام العظام والجسد.

PUKmedia متابعة

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