2021/04/27 | 17:56 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 27 أبريل 2021 | 05:50 مساءً

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الحكومة العراقية تقرر مساعدة الجيش اللبناني بـ3,5 مليار

افادت وسائل اعلام لبنانية، الثلاثاء، بان الحكومة العراقية وافقت على مساعدة الجيش اللبناني.



وذكرت قناة mtv اللبنانية، أنّ"مجلس الوزراء العراقي أقرّ اليوم مساعدة للجيش اللبناني بقيمة 3.5 مليار دينار عراقي، أي حوالى 2.4 مليون دولار أميركي ستُقدّم على شكل مساعداتٍ ماديّة وعينيّة".



واضافت، أنّ"رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تابع هذا الملف، وكان من أكثر المدافعين عن قرار مساعدة الجيش اللبناني".

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