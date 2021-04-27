2021/04/27 | 18:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لحريق نشب في كلية أصول الدين الجامعة في بغداد.ويظهر المقطع نشوب الحريق بأحد كرفانات الحراس الأمنيين، فيما ما يزال الحريق مستمرا حتى الآن.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



حريق في كلية أصول الدين الجامعة بمنطقة باب المعظم في بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. حريق في كلية أصول الدين الجامعة بمنطقة باب المعظم في بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. حريق في كلية أصول الدين الجامعة بمنطقة باب المعظم في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).