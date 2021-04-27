احباط عملية احترافية لتهريب سكائر في منفذ طريبيل

2021/04/27 | 18:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، احباط عملية احترافية لتهريب سكائر في مركز كمرك طريبيل بمحافظة الانبار.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، ان “كوادرها قامت بأحباط محاولة تهريب حاوية ( سكائر) معدة للتهريب من خلال عملية احترافية بتحوير اجزاء منها كانت متوجهة الى الجانب الاردني في مركز كمرك طريبيل الحدودي”.

و اضافت انه “قد تمت عملية الضبط بناءا على معلومة وردت من هيئة المنافذ الحدودية و بالتعاون مع شرطة الكمارك و الجهات الساندة في المنفذ”.

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