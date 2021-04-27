ناظم: مجلس الوزراء وافق على طلب بمساعدة ودعم الجيش اللبناني

2021/04/27 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، موافقة مجلس الوزراء على طلب مساعدة ودعم الجيش اللبناني.

وقال ناظم في مؤتمر صحفي حضرته (بغداد اليوم)، ان "مجلس الوزراء وافق خلال جلسة لهذا اليوم على طلب مساعدة ودعم الجيش اللبناني".وأضاف أن "الحكومة ستتخذ قرارات صعبة وجدية وستكون هناك إعادة تقييم للمؤسسات الصحية".وتابع ان "اللجنة التحقيقية بفاجعة مستشفى ابن الخطيب سترسل نتائجها للحكومة قريباً"، مبينا ان "الحكومة تعمل بجد وتحاول تقديم خدمات في هذه الظروف الاستثنائية".وافاد حسن ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي نبه الوزراء خلال الجلسة بان حكومته لم تشكل لأغراض انتخابية وانما مهمتها الاساسية هي تقديم الخدمات"، لافتا الى ان "مجلس الوزراء استضاف رئيس المفوضية وبحث معه إجراء الانتخابات في موعدها المحدد".وتابع انه "تم منح وزارة الهجرة استثناء من شروط التعاقد لصيانة مخيمات النازحين وتلبية احتياجاتهم".

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