2021/04/27 | 18:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثائق..



الكاظمي يعيد تشكيل خلية الإعلام الأمني المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. الكاظمي يعيد تشكيل خلية الإعلام الأمني) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. الكاظمي يعيد تشكيل خلية الإعلام الأمني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).