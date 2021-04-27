لمصلحة من، التقارب السعودي الايراني - جاسم ألصفار

2021/04/27 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاسم_ألصفار لمصلحة من، التقارب السعودي الإيرانيد.



جاسم الصفار27-04-2021كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن احتمال تغير في العلاقات السعودية الإيرانية في ظل عودة أمريكية للمفاوضات مع طهران من أجل إعادة العمل بالاتفاق النووي مع إيران، أو ما يعرف بخطة العمل الشاملة المشتركة، إضافة الى الرغبة الامريكية بتخفيف التوتر في منطقة الشرق الاوسط.



فما حقيقة هذا الأمر، وما هي مسوغاته، وما هو موقف الدول الإقليمية وا ......





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