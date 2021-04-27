جوارديولا: عالم كرة القدم ينتظر مبابي

2021/04/27 | 18:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتحدث بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مواجهة فريقه غدًا الأربعاء لباريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي أجراه اليوم الثلاثاء، والخاص بذلك اللقاء.واستهل جوارديولا المؤتمر بالحديث عن إمكانية تجديد عقد المدافع جون ستونز: "لا أعرف، هذا ليس من شأني، كانت لديه أوقات جيدة معنا وقدم أفضل مواسمه هذا الموسم، لم يعاني من الإصابات وتمتع بثبات المستوى".وعما يعنيه دوري أبطال أوروبا له: "هذه مسابقة رائعة مثل البريميرليج، البطولتين الأهم، نتواجد في المراحل النهائية وسنحاول الذهاب لباريس للفوز بالمباراة".وأضاف: "هذه ثاني مرة نتواجد هنا (في نصف النهائي)، لسنا من النخبة في تلك المسابقة ولكن أردنا التواجد هنا، عندما تولى الملاك المسؤولية منذ عقد من الزمان، اتخذوا خطوات للتطور في إنجلترا أولًا ومن ثم تلك المسابقة".وتابع: "في كل مرة نلعب في تلك المسابقة، نتمتع بالحظ لعيش تلك اللحظات، الماضي لا يهمني، أما الآن فأنا سعيد للغاية للسفر مع هذا النادي إلى باريس لمحاولة الفوز، وبعدها سنواجه بالاس للفوز بمباراة من المبارتين المتبقيتين للتتويج بالدوري، دوري الأبطال هو المسابقة الألطف، ولكن الدوري هو الأهم، وبعدها سنواجه باريس مرة أخرى".وتطرق إلى رد الفعل بعد التتويج بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية: "مع التقدم في العمر، تدرك صعوبة التتويج بالألقاب، إذا بدأت الموسم المقبل وأخبرتني بأنه يتوجب علي الفوز ببطولة بصرف النظر عن نوع تلك البطولة، سأقول لك أن الأمر صعب، كأس الرابطة ليست البطولة الأهم ولكن الأمر لطيف".وواصل: "الآن لا أفكر في الفوز بدوري الأبطال، بل الفوز بالمباراة التالية، أخبرت اللاعبين بأن يكونوا أنفسهم ويحاولوا الفوز باللقاء".واستكمل: "لا يملك اللاعبون خبرة التواجد في تلك المرحلة، بينجامين (ميندي) كان مصابًا وبيرناردو (سيلفا) كان رفقة موناكو في آخر وصول لهما في نصف النهائي منذ فترة طويلة، ولا أعتقد أن باقي اللاعبين يملكون خبرة تلك المرحلة، وبشكل عام نسافر بفكرة الفوز".وأضاف: "نحن سعداء جميعًا بالتواجد في تلك المرحلة، هناك أندية اعتادت التواجد في تلك المرحلة مثل برشلونة وريال مدريد الذي توج بالكثير من الألقاب، ولكن بالنسبة لنا الأمر جديد، ونحن ممتنون لعيش تلك اللحظة".وعلق على تجاوز عقدة ربع النهائي: "تجاوز ربع النهائي لا يعني وصولنا إلى النهائي، ولكن في الموسم المقبل عند مشاركتنا في البطولة سنعرف أنه بمقدرونا تخطي ذلك الدور".كما تحدث عن نيمار، قائلًا: "أتذكر عندما شاهدت فيديوهات له مع سانتوس، قلت بأن هذا هو ملك سانتوس هو يملك الشخصية ومن الرائع مشاهدته ويحمل البرازيل على كتفه، وأنا على ثقة بأنه لو كان استمر لفترة أطول مع برشلونة لتوجوا بلقبين أو 3 ألقاب في دوري الأبطال، كانوا أفضل 3 في الخط الأمامي واجهتهم (نيمار وميسي وسواريز)، ولكنه فضل الانتقال لباريس، ولم يكن قرارا سيئا، هذه مدينة لطيفة والنادي كذلك".أما عن كيليان مبابي، فقال: "لاعب شاب ينتظره عالم كرة القدم، هو بطل فرنسي بالفعل وتوج بكأس العالم، يشبه هالاند في حالة الإعجاب التي أثارها وعدد الأهداف التي سجلها والسرعة التي يتمتع بها".

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