حاول دخول الفلوجة.. الاستخبارات العسكرية تطيح بـ ’داعشي’ في أحد السيطرات

2021/04/27 | 18:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ألقت قوة من الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، القبض على "إرهابي" حاول دخول الفلوجة.

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وذكرت وزارة الداخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (27 نيسان 2021)، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة ٤٠ من القاء القبض على أحد الارهابيين في سيطرة الموظفين اثناء محاولته دخول الفلوجة بالانبار".

واضاف البيان انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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