أمر ديواني بإعادة تشكيل خلية الاعلام الأمني

2021/04/27 | 18:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إعادة تشكيل خلية الاعلام الأمني.

ووفقا لأمر ديواني، فإن الخلية ستكون برئاسة اللواء سعد معن مدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية ويكون اللواء يحيى رسول نائبا له و13 عضوا.

كما يتضمن الامر الديواني تعيين اللواء تحسين الخفاجي ناطقاً اعلامياً للخلية.

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