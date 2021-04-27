بإشراف وكيل الاستخبارات.. استمرار عمليات الاطاحة برؤوس الإرهاب في ديالى (صور)

2021/04/27 | 18:27 - المصدر: السومرية نيوز

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تواصل القوات الأمنية عملياتها للإطاحة برؤوس "الإرهاب" في محافظة ديالى بإشراف وكيل الاستخبارات الفريق أحمد أبو رغيف.

وقال مصدر أمني في حديث للسومرية نيوز، الثلاثاء، إن "عمليات الإطاحة برؤوس الإرهاب في محافظة ديالى مستمرة وفق الخطط التي وضعت".وكان مصدر مطلع أفاد، اول امس الأحد، بأن الخطة الأمنية في محافظة ديالى التي يشرف عليها الفريق أحمد أبو رغيف تسير وفق المخطط لها.

وارسل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، السبت الماضي، وفداً حكومياً أمنياً رفيعاّ إلى محافظة ديالى.وأعلنت قيادة فرقة الرد السريع، اليوم الثلاثاء، نتائج عمليات تطهير مناطق الجيزاني والمناطق المحيطة بها في محافظة ديالى.وقالت القيادة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "العمليات أسفرت عن السيطرة على وكر لقناص شتاير وضبطها مع بازوكة + هاون ٦٠ملم واحد مع أرزاق طرية، كما تمت السيطرة على وكر وفككت عبوة واحدة، تم تفجيرها دون حادث يذكر".

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