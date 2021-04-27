بالوثيقة.. رئاسة الوزراء تقرر إعادة تشكيل 'خلية الإعلام الأمني'

2021/04/27 | 18:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، إعادة تشكيل خلية الإعلام الأمني.

وبحسب وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء، حصلت عليها السومرية نيوز، جاء فيها، أنه "استناداً إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تقرر إعادة تشكيل خلية الإعلام الأمني لتكون برئاسة اللواء سعد معن".

في ما يلي نص الوثيقة:

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