قيادات “مجتمع الاستخبارات العراقي” تجتمع في بغداد

2021/04/27 | 18:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عقد مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، الثلاثاء، اجتماعاً مع قيادات من “مجتمع الاستخبارات العراقي”.وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان، إن الأخير “عقد اجتماعا مع قيادات من مجتمع الاستخبارات العراقي”.وشهد الاجتماع، وفق البيان، “مناقشة تطلع العراق إلى المزيد من التعاون في مجال الاستخبارات مع دول الجوار العراقي أولا، ومن ثم التعاون مع المنظومات […]

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