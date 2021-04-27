الكاظمي عن الانتخابات المبكرة: سنتخذ قرارات صعبة

2021/04/27 | 18:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، متابعة تحقيق حادث مستشفى ابن الخطيب بشكل شخصي، لافتًا إلى أنه سيتخذ "قرارات صعبة" للوصول إلى انتخابات مبكرة.

وقال بيان لمكتب الكاظمي، وتلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أكد خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء، بأن أعضاء فريق التحقيق في حادث مستشفى ابن الخطيب يعملون على مدار الساعة وبمتابعة شخصية منه".

وأضاف الكاظمي بحسب البيان، "ننتظر تقرير الفريق بالموعد الذي حددناه، وسنعتمد نتائجه بالكامل".

وتابع، "على الوزراء أن ينزلوا لدوائرهم والعمل الميداني لمتابعة متطلبات المواطنين وحل الإشكالات وتسهيل الإجراءات، وكذلك الإطلاع على إجراءات السلامة في جميع المباني".

وأشار إلى أنه "لدينا تقييمات للوزراء وللمسؤولين وسنتخذ قرارات صعبة، فهدفنا خدمة أبناء شعبنا وتصحيح الأوضاع، للوصول إلى انتخابات مبكرة نزيهة".

وبيّن "على وزارة الداخلية أن تتعامل بحزم، واستنادًا للقانون مع كل من يسيء للأمن الداخلي في العراق ويعرّض حياة المواطنين للخطر".

ولفت إلى أن "الحكومة الحالية حكومة خدمات ولا تسعى للتنافس الانتخابي لتحقيق أهداف سياسية، فقد وضعت نصب أعينها خدمة المواطن أولًا وأخيرًا".

وقال الكاظمي، "على السادة الوزراء أن يتذكروا أنهم جاءوا لأسباب خدماتية لخدمة أبناء شعبنا، وليس لأهداف سياسية قبل التفكير بالترشح للانتخابات، وعليهم عدم استغلال وزاراتهم للانتخابات"، مبينًا "لن أسمح بأن تتحول المواقع الوزارية إلى ماكينات انتخابية، وأرفض رفضًا قاطعًا أي استغلال لإمكانيات الدولة من قبل المرشحين".

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