2021/04/27 | 18:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني هزم فريق الكهرباء، غريمه الديوانية بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي اقيمت على ملعب التاجي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة 29 من الدوري الممتاز.ودخل الكهرباء بعزيمة كبيرة للتخلص من شبح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء يهزم الديوانية بثلاثية نظيفة بالدوري الممتاز المركز الخبري الوطني.

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