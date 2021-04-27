2021/04/27 | 18:45 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياضة

الثلاثاء 27 أبريل 2021 | 06:35 مساءً

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الكهرباء يحقق الفوز على الديوانية في افتتاح الجولة 29 للدوري الممتاز

الكهرباء يحقق الفوز على الديوانية في افتتاح الجولة 29 للدوري الممتاز

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