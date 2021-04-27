2021/04/27 | 18:45 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طورت شركات متخصصة نظاما جديدا لمواجهة وتعطيل هجمات الطائرات المسيرة عن بعد، خاصة في ظل تنامي التهديدات من أسراب الـ"الدرون" حول العالم.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابتكار نظام دفاعي خاص يتصدى لهجمات الدرونز ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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