2021/04/27 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إنه يتابع شخصيا إجراءات التحقيق بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب، مطالبا الوزراء بالعمل على تلبية مطالب المواطنين وعدم استغلال المنصب لأغراض انتخابية.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء وتلقته (بغداد اليوم) أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أكد خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء، بأن أعضاء فريق التحقيق في حادث مستشفى ابن الخطيب يعملون على مدار الساعة وبمتابعة شخصية منه". وأضاف الكاظمي بحسب البيان، "ننتظر تقرير الفريق بالموعد الذي حددناه، وسنعتمد نتائجه بالكامل". وتابع، "على الوزراء أن ينزلوا لدوائرهم والعمل الميداني لمتابعة متطلبات المواطنين وحل الإشكالات وتسهيل الإجراءات، وكذلك الإطلاع على إجراءات السلامة في جميع المباني". وأكد، "لدينا تقييمات للوزراء وللمسؤولين وسنتخذ قرارات صعبة، فهدفنا خدمة أبناء شعبنا وتصحيح الأوضاع، للوصول الى انتخابات مبكرة نزيهة". وتابع، "على وزارة الداخلية أن تتعامل بحزم، واستنادا للقانون مع كل من يسيء للأمن الداخلي في العراق ويعرّض حياة المواطنين للخطر". وأشار إلى أن "الحكومة الحالية حكومة خدمات ولا تسعى للتنافس الانتخابي لتحقيق أهداف سياسية، فقد وضعت نصب أعينها خدمة المواطن أولاً وأخيرا". وقال الكاظمي، "على السادة الوزراء أن يتذكروا أنهم جاءوا لأسباب خدماتية لخدمة أبناء شعبنا، وليس لأهداف سياسية قبل التفكير بالترشح للانتخابات، وعليهم عدم استغلال وزاراتهم للانتخابات"، مبينا "لن أسمح بأن تتحول المواقع الوزارية الى ماكينات انتخابية، وأرفض رفضا قاطعا أي استغلال لإمكانيات الدولة من قبل المرشحين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. كلمة الكاظمي خلال جلسة مجلس لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. كلمة الكاظمي خلال جلسة مجلس لهذا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).