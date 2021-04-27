حاول دخول الفلوجة.. الاستخبارات العسكرية تطيح بـ (داعشي) في أحد السيطرات

2021/04/27 | 18:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ألقت قوة من الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، القبض على “إرهابي” حاول دخول الفلوجة.وذكرت وزارة الداخلية في بيان، انه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة ٤٠ من القاء القبض على أحد الارهابيين في سيطرة […]

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