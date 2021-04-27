2021/04/27 | 18:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أن الحكومة ستأخذ بكافة نتائج اللجنة التحقيقية في فاجعة مستشفى ابن الخطيب.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، وتابعه "ناس" (27 نيسان 2021)، انه "فيما يخص حادث مستشفى ابن الخطيب فأن اللجنة التحقيقية ستقوم بعملها على مدار الساعة و سنأخذ بنتائجها"، موضحاً انه "يجب ان نتعلم من حادثة ابن الخطيب، انه على جميع الوزراء النزول إلى دوائرهم ومؤسساتهم والتأكد من ظروف العمل وقواعد السلامة".

واضاف الكاظمي انه "بعد هذه الحادثة سنقوم بإعادة تقييم الوزارات وسنتخذ قرارات صعبة، كذلك تقييم عمل الهيئات ومسؤولي الدولة العراقية".

واشار "يجب ان ننزل للشارع ومعرفة احتياجات المواطنيين، وان هذه الحكومة جاءت بظروف استثنائية وعملها تهيئة الظروف وحماية الاقتصاد والخدمات والأمن لتهيئة الظروف الطبيعية لإجراء الانتخابات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلمة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال ترؤسه جلسة اليوم (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلمة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال ترؤسه جلسة اليوم (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).