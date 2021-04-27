2021/04/27 | 18:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستمر الهجمات على ارتال الدعم اللوجستي للتحالف الدولي ضمن سلسلة استهدافات تكاد ان تكون شبه يومية، إذ أعلنت مصادر أمنية تعرض ارتالا لوجستية لاستهداف في الناصرية والديوانية.

وقالت المصادر إن تفجيرا مزدوجا بعبوتين ناسفتين استهدفا رتلا على الطريق السريع غربي الناصرية، ما أسفر عن اضرار في احدى العجلات التابعة للرتل دون أي إصابات بشرية.

وفي الديوانية، تعرض رتل لهجوم بعبوة ناسفة على الطريق السريع، من دون تسجيل خسائر بشرية او اضرار بالعجلات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاثة تفجيرات بعبوات ناسفة تستهدف ارتالا للتحالف الدولي في الناصرية والديوانية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاثة تفجيرات بعبوات ناسفة تستهدف ارتالا للتحالف الدولي في الناصرية والديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).