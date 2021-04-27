اجتماع رئيس ونائب رئيس حكومة اقليم كوردستان مع جواد ظريف

2021/04/27 | 18:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ونائب رئيس الحكومة قوباد طالباني اليوم الثلاثاء 27/4/2021، في اربيل مع وزير الخارجية الايراني جواد ظريف.

وقال مصدر خاص لـ PUKmedia، ان الاجتماع بحث الاوضاع السياسية والامنية في المنطقة والعلاقات بين اقليم كوردستان والجمهورية الاسلامية الايرانية، مضيفا، ان الهجمات الصاروخية الاخيرة التي استهدفت مطار اربيل الدولي كانت جانبا اخر من الاجتماع.

PUKmedia خاص

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