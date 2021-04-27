إيران تسجل 3 حالات من سلالة جنوب إفريقيا من كورونا

2021/04/27 | 19:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي عن رصد 3 حالات يشتبه في أنها إصابات بالسلالة الجنوب إفريقية من فيروس كورونا، وذلك بعدما بلغت الوفيات اليومية بكوفيد-19 مستوى قياسيا أمس.

وسجلت إيران، وهي بؤرة الجائحة في الشرق الأوسط والتي تكافح لاحتواء موجة رابعة من التفشي، الاثنين 496 حالة وفاة، ليتراجع المؤشر قليلا اليوم الثلاثاء إلى 462 حالة.



وتوفي حوالي 70532 من بين 2.4 مليون حالة إصابة في إيران حتى الآن، وفقا للإحصاءات الرسمية.

وقال نمكي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء: “للأسف تلقينا تقريرا عن ثلاث حالات إصابة بالسلالة الجنوب إفريقية من الفيروس، ونجرى المزيد من الفحوص للتأكد من هذا”.

وأضاف: “نفحص كذلك حالات زوار هنود أصيبوا بفيروس كورونا، ونأمل ألا يكونوا حاملين للسلالة (الهندية) المتحورة من الفيروس … على أي حال، أجراس الإنذار هذه تبلغنا أنه يتعين علينا زيادة التباعد الاجتماعي وتحسين الالتزام بإرشادات الوقاية”.

ومنعت إيران يوم السبت دخول المسافرين من الهند وباكستان المجاورة لها للحد من انتشار السلالة الهندية.

وتخضع الأعمال غير الضرورية في إيران للإغلاق منذ ثلاثة أسابيع.

وقالت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء إنها طعمت 90% من العاملين بالقطاع الصحي، وستبدأ في تطعيم من تزيد أعمارهم على 80 عاما.

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