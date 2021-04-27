2021/04/27 | 19:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت محكمة تمنراست بأقصى جنوب الجزائر، الثلاثاء، طلب الإفراج عن الصحافي رابح كراش، المتواجد رهن الحبس المؤقت مند أسبوع بعد اتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة"، بحسب ما أعلنت صحيفة "ليبرتي" التي يعمل مراسلا لها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متهم بـ "نشر أخبار كاذبة".. محكمة جزائرية ترفض طلب الإفراج عن صحافي ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متهم بـ "نشر أخبار كاذبة".. محكمة جزائرية ترفض طلب الإفراج عن صحافي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).