وفاة 45 عراقيا بفيروس كورونا وإصابة 7152 مواطنا

2021/04/27 | 19:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفي خمسة أربعين عراقيا بفيروس كورونا خلال أربعة وعشرين ساعة ليبلغ العدد الكلي للوفيات منذ دخول الجائحة الى البلاد، خمسة عشر الفا وثلاث مئة وثمانية وأربعين حالة وفاة.

وسجلت وزارة الصحة إصابة سبعة الاف ومئة واثنتين وخمسين إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي للإصابات الى أكثر من مليون وخمسة وأربعين ألف إصابة.

هذا وتماثل الى الشفاء سبعة الاف وثلاث مئة واثنا عشر مصابا، ليصل العدد الكلي لحالات الشفاء الى أكثر من تسع مئة وعشرين الفا.

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