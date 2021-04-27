لافروف يتوعد الولايات المتحدة برد روسي قاس على محاولات تجاوز ’’الخطوط الحمراء’’

2021/04/27 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو سترد بقوة على أي محاولة من قبل الولايات المتحدة تجاوز "خطوطها الحمراء".

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