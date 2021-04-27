المنافذ تضبط عجلة محملة بالسكائر معدة للتهريب بمنفذ طريبيل

2021/04/27 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط عجلة محملة بالسكائر ومخفية بطريقة مُحكمة معدة للتهريب، في منفذ طريبيل الحدودي.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان تلقته (بغداداليوم)، إن "مفارز منفذ طريبيل الحدودي تمكنت من ضبط سيارة محملة بمادة (السكائر) ومخفية بطريقة مُحكمة معدة للتهريب من دون دفع الرسوم الكمركية والضريبية، مما يؤثر على ميزانية الدولة".

واعتبرت الهيئة "هذه العملية رادعة لضبط اي عملية تهريب اخرى من خلال المنافذ الحدودية".

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