استمرار توزيع لقاح كورونا في شاربازير

2021/04/27 | 19:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر عملية توزيع لقاح فايروس كورونا على المواطنين في حدود قضاء شاربازير.

وقال مدير مركز صحة جوارتا اوات محمود بابكر لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء، انه بعد وصول اول وجبة من لقاح كورونا الى اقليم كوردستان، قامت وزارة الصحة فورا وعن طريق المراكز الصحية بتوزيع اللقاح اولا على العاملين في الصحة من الاطباء والكوادر الصحية.

واضاف، ان مراكز قضاء شاربازير مفتوحة يومي الاحد والثلاثاء امام اهالي حدود شاربازير لتلقي اللقاح.

واشار محمود بابكر الى انه في اول يوم تم فيه البدء بتوزيع اللقاح، تمكن مركز صحة جوارتا بالتعاون مع اطباء والعاملين في الصحة من تلقيح 177 شخصا اعمارهم فوق 18 عاما، داعيا المواطنين الى مراجعة المراكز لتلقي اللقاح والالتزام بالتعليمات الصحية حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

PUKmedia برستو علي-شاربازير

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