حكومة الإقليم: زيارة ظريف لكردستان ستبحث سبل حل الخلافات بين طهران وواشنطن

2021/04/27 | 19:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى أربيل قادما من بغداد في زيارة رسمية للقاء المسؤولين في الإقليم.

وقال ممثل حكومة إقليم كوردستان في إيران، ناظم الدباغ، أن الاجتماعات التي يعقدها ظريف مع كبار المسؤولين في إقليم كوردستان ستتناول عدة ملفات ومنها السعي لحل الخلافات بين طهران وواشنطن، مضيفاً أن العلاقات بين إقليم كوردستان وإيران في تحسن مستمر.



هذا وذكرت مصادر ان الاجتماعات ستناقش مسألة الهجمات الصاروخية على الإقليم إضافة الى الأوضاع الأمنية في قضاء سنجار.

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